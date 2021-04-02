Пашинян самоизолировался перед встречей с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение уйти на самоизоляцию перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в Москве 7 апреля. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на пресс-секретаря политика Мане Геворгян.

Решение премьера связано с предупреждением риска заразиться коронавирусом и опасности инфицировать кого-либо в ходе визита в Россию. «Премьер-министр работает по плановой повестке, исключены личные встречи и общественные мероприятия», — сказала Геворгян. Повестка и сроки визита Пашиняна в Россию при этом не раскрываются.

26 марта Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе с момента окончания конфликта. «С удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной», — говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

Месяцем ранее российских лидер созвонился с армянским премьером, обозначил свою позицию по ситуации с политическим кризисом в Армении и выступил за сохранение порядка и спокойствия в стране, где военное руководство при поддержке полиции потребовало немедленной отставки главы правительства.