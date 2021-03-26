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Путин обсудил Карабах с Пашиняном

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.

«С удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной», — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что Путин и Пашинян также пообщались на тему сотрудничества в энергетике и борьбе с коронавирусом. Другие подробности не приводятся.

Днем ранее российских лидер созвонился с армянским премьером, обозначил свою позицию по ситуации в Армении и выступил сохранения порядка и спокойствия в стране, где военное руководство при поддержке полиции потребовало немедленной отставки главы правительства. На сторону Пашиняна встали спецслужбы. Сам он объявил случившееся попыткой переворота.

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