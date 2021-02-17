Пашинян созвонился с Путиным и покритиковал Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС.

Они обсудили реализацию пунктов совместного заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Отдельно стороны отметили необходимость скорейшего возвращения военнопленных, заложников и других задержанных.

Во время разговора Пашинян покритиковал Азербайджан за выполнение не в полной мере требований заявления.

17 февраля Азербайджан передал армянской стороне тела 106 военнослужащих, погибших во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе. До этого состоялся обмен пленными. В Азербайджан был доставлен один человек, в Армению — пятеро.

Бои на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались 27 сентября 2020 года. Соглашение о прекращении огня было достигнуто Азербайджаном, Арменией и Россией 9 ноября. По итогам войны в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона вернула по свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.