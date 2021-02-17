Азербайджан передал Карабаху тела 106 погибших военнослужащих

Азербайджан передал армянской стороне тела 106 военнослужащих, погибших во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян, передает «Sputnik Армения».

Он отметил, что договоренности были достигнуты при посредничестве российских миротворцев. Поиски тел погибших продолжаются.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям НКР сообщила, что переданные останки неузнаваемы. Предположительно, военнослужащих сначала захоронили, тела были переданы после эксгумации.

После окончания боев были найдены тела и останки 1485 человек, как военных, так и гражданских лиц.

Ранее в феврале состоялся обмен пленными между Азербайджаном и Арменией. В Баку был доставлен один человек, в Ереван — пятеро.

Бои на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались 27 сентября 2020 года. Соглашение о прекращении огня было достигнуто лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября. По итогам войны Баку вернул по свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.