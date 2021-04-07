Бывший СССР
 
Последние новости
Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение после ДТП в центре Москвы
Россиянин умер в застрявшей в грязи машине скорой
Украина обстреляла территорию ЛНР из крупнокалиберных минометов
Подростки заставили самца лягушки стать голубым впервые за 700 лет
«Артдокфест» отменил показ второго фильма о Чечне за неделю
Глава ДНР сделал прогноз о наступлении Вооруженных сил Украины на Донбасс
Дава рассказал о несбывшихся планах купить для Бузовой дом
Москву снова накроет снегопад 
США сочли возвращение в договор с Россией «неверным сигналом»
В Москве маньяк изнасиловал школьников в заброшенном доме и сбежал
Новости партнеров
Прослушать новость

Пашинян предложил Путину построить в Армении новую АЭС

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего визита в Москву предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства в республике новой атомной электростанции (АЭС), сообщает «Sputnik Армения».

Свое предложение армянский премьер высказал перед началом переговоров с Путиным, отметив, что оно будет обсуждаться в рамках пакета вопросов о стратегических инвестициях в республику. «В этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможности строительства новой атомной электростанции в республике Армения», — сказал Пашинян.

Он отметил, что рассчитывает на участие в проекте российских специалистов. Путин пока никак не отреагировал на предложение политика.

В настоящее время на территории республики работает единственная Армянская АЭС, построенная еще в 1977 году. Она вырабатывает до трети всей электроэнергии в стране, однако нуждается в модернизации и проведении работ по продлению срока эксплуатации.

Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна проходит в Кремле 7 апреля. Согласно заявленной повестке, стороны планируют обсудить вопросы реализации соглашений по Нагорному Карабаху, восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и российско-армянского стратегического партнерства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пашинян предложил Путину построить новую АЭС в Армении с участием России
Пашинян самоизолировался перед встречей с Путиным
Армения увидела отчаяние в планах Азербайджана ударить по АЭС
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0120 марта
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак»

«Защитим инородцев от русского держиморды»

Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
20:50 5 апреля

В Белоруссии запретили продавать по ночам корвалол и настойку боярышника

20:26 5 апреля

Литва отреагировала на просьбу Тихановской переименовать Белоруссию

19:32 5 апреля

В Донбассе похоронили погибшего пятилетнего ребенка

Бывший СССР00:0118 февраля

Так не победим

Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
18:51 5 апреля

В Белоруссии заблокировали счета Тихановской

18:27 5 апреля

На Украине снова заявили об опасности слова «Донбасс»

17:43 5 апреля

Кличко заявил об угрозе коллапса медицинской системы в Киеве

Бывший СССР00:2412 февраля

«Должны быть нормальные, человеческие отношения»

Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
16:58 5 апреля

В Белоруссии 109 силовиков заявили о моральном ущербе из-за акции протеста

16:46 5 апреля

Украина пригрозила наказать «самых хитрых» предпринимателей за работу в локдаун

16:32 5 апреля

Киргизия раскрыла объем закупок «Спутник V» у России

Россия
Известный российский вирусолог найден мертвым в московской квартире
В Кремле не смогли ответить на вопрос о найденных в Карабахе обломках «Искандеров»
«Одиночество для них — это зло»
В России выросло число обращений к психологам: почему россияне все чаще жалуются на одиночество
Кремль вновь прокомментировал передвижение российских войск
«За банку тушенки могли запросто убить»
30 лет назад СССР попытался победить дефицит и лишил людей всех денег. Это ускорило развал страны
«Единая Россия» подготовила волонтеров к выборам
В здоровом хлебе
Какие продукты производит Москва для правильного питания
Все материалы
Мир
МиГ-31 «встретил» норвежский самолет-разведчик у границ России
Евросоюз проверит на этичность испытания вакцины «Спутник V»
Германия прокомментировала ситуацию на востоке Украины
«Либо убей, либо погибни»
Яды, бомбы, интриги. Как легендарная разведка «Моссад» 70 лет устраняет врагов еврейского государства?
Истребитель упал на турецкий город
Дары с небес
Как папуасы приняли багаж американской армии за дары богов и создали культ США
Все материалы
Бывший СССР
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
«Мы думали, что Порошенко — это дно»
Украинский политик Анатолий Шарий — о борьбе Зеленского с оппозицией и грязных методах спецслужб
Все материалы
Экономика
Второй регион внес в Госдуму проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Курс доллара превысил 78 рублей
Чужими руками
Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику
МСП Банк поддержал восстанавливающую Тулун компанию из Иркутска
Советский подход
Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
Крепкий алкоголь оказался под угрозой исчезновения из обычных магазинов
Такого не было даже в СССР
Министр сельского хозяйства отчитался перед президентом
Все материалы
Силовые структуры
На свалке в Красноярске обнаружили контейнеры с маркировкой «химотходы»
ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта в Кисловодске
«Не более четырех смертей в год»
Российский врач подменил органы умершей пациентки. Он пошел на подлог, чтобы не портить статистику
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
«Там шел настоящий бой»
Россиянин 12 часов отстреливался от спецназа Росгвардии и ФСБ. Что известно о мытищинском стрелке?
Все материалы
Наука и техника
В Windows решат проблему с драйверами
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
Sony отменила предзаказы на PlayStation 5 в России
«Мы как никогда близки к концу света»
 
Илон Маск высказался о российской «Амур-СПГ»
Раскрыта стоимость Xiaomi Redmi 9T в России
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
«Я был смертельно напуган»
В Англии разгорается секс-скандал: тренеры годами насиловали юных игроков «Челси» и «Манчестер Сити»
Битва неудачников
Битва «Арсенала» с «Ливерпулем» и попытка «Лестера» остановить «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Александра Трусова«Нужно забыть это все как страшный сон»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она падает и проигрывает?
Артем Дзюба «За сборную играю как в последний раз»
Россия обыграла Словению в отборочном туре ЧМ-2022. Дубль Дзюбы принес сборной очередную победу
Все материалы
Культура
На десять девчонок
Чипирование жен, русская магия и чернокожие кошмары: главные сериалы апреля
«Дальше будет еще труднее»
Илья Лагутенко о выживании в пандемию, любви к русскому рэпу и победе над ленью
Элена ЦагринуНародные мотивы
Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?
Все материалы
Интернет и СМИ
Комик Руслан Белый отказался считать Волю и Ревву своими друзьями
«По закону или по понятиям?»
Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
Ургант высмеял проверку песни Manizha в СК
Фильм Собчак о скопинском маньяке вызвал скандал в сети
Маньяк в интервью обещал заняться одной из жертв. Теперь Собчак рискует потерять деньги от рекламы
Мужчина нашел закопанную во дворе коробку и с трудом сдержал рвоту
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Бородина попала в больницу после выстрела в театре
Все материалы
Ценности
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
«Я плакала и кричала на него»
Как Клинтоны сохранили брак вопреки секс-скандалам и стали одной из самых богатых семей в США
«Комплексы — мое все»
Домогательства, шантаж и булимия: истории моделей об обратной стороне модных съемок
Все материалы
Путешествия
Россиянам разрешили въезд в Хорватию при выполнении одного из четырех условий
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
Парусная лодка врезалась в мегаяхту российского миллиардера и попала на видео
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
Мужчина бросился спасать своих детей в море и погиб на их глазах
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
В Крыму приготовились к массовому наплыву туристов уровня времен СССР
Все материалы
Из жизни
Умерший друг заставил мужчину похудеть на 45 килограммов
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»
Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
Жена бесследно исчезла на три месяца и попросила винить во всем мужа
«Каждый житель чувствует себя морским волком»
История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
Врач раскрыл единственный способ избежать похмелья
Альберт Джонсон Уокер«С виду такой добрый и приятный человек»
Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
Женщина увидела кошмар и нашла таинственную черную дверь за стеной комнаты
Все материалы
Российский Chery Tiggo 8 оставили без пятиместной версии
Поддельный «Гелик» для диктатора
Как для армии Мьянмы сделали копию «Гелендевагена» из подручных материалов
Citroen показал на видео новый кроссовер C5
Ушли в минус: 25 самых популярных автомобилей России
Итоги продаж новых легковых машин за март 2021 года
Для Tesla Cybertruck придумали очень компактный жилой модуль
Робер Опрон: автор важнейших Citroen 70-х годов
Вспоминаем главные автомобили выдающегося французского дизайнера
Mercedes-Benz во второй раз обновил седан CLS
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы