Пашинян предложил Путину построить в Армении новую АЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего визита в Москву предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства в республике новой атомной электростанции (АЭС), сообщает «Sputnik Армения».

Свое предложение армянский премьер высказал перед началом переговоров с Путиным, отметив, что оно будет обсуждаться в рамках пакета вопросов о стратегических инвестициях в республику. «В этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможности строительства новой атомной электростанции в республике Армения», — сказал Пашинян.

Он отметил, что рассчитывает на участие в проекте российских специалистов. Путин пока никак не отреагировал на предложение политика.

В настоящее время на территории республики работает единственная Армянская АЭС, построенная еще в 1977 году. Она вырабатывает до трети всей электроэнергии в стране, однако нуждается в модернизации и проведении работ по продлению срока эксплуатации.

Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна проходит в Кремле 7 апреля. Согласно заявленной повестке, стороны планируют обсудить вопросы реализации соглашений по Нагорному Карабаху, восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и российско-армянского стратегического партнерства.