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В Кремле оценили поступок поправившего Путина школьника

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался считать наглостью замечание ученика Путину
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Никанор Толстых
Никанор Толстых
Кадр: Telegram-канал «Подъём!»

Ученика школы №35 города Воркуты Никанора Толстых, заметившего оговорку и поправившего президента России Владимира Путина на открытом уроке во Владивостоке, не надо критиковать. Кремль не видит никакой наглости в таком поведении. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», — оценил ситуацию представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Кремль не согласен с мнением директора учебного заведения Юлии Рябцевой, которая назвала поступок мальчика наглостью. По словам Пескова, Путин трепетно относится к историческим фактам и всегда готов слушать, если кто-то вносит правильные корректировки. «Ребенок — молодец!» — заключил пресс-секретарь.

Ранее Путин во время общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней войной. На его оговорку обратил внимание школьник Толстых. «Не сочтите за… В общем это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал он. Путин поблагодарил ученика за поправку.

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