В Кремле решили поддержать канал попросившего Путина подписаться школьника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле поддержат YouTube-канал школьника Егора Сотнича, который попросил лидера страны подписаться на него. О решении властей Песков сообщил в разговоре с изданием «Подъем».

«С этим определенная проблема. Дело в том, что президент [Владимир] Путин не имеет, как известно, социальных сетей, но мы обязательно подумаем, как поддержать YouTube-канал этого мальчика», — заявил представитель Кремля.

Сотнич также дал комментарий изданию. Он заявил, что ему понравилось общение с президентом. «Впечатления от встречи хорошие. Я не волновался, но когда он зашел, я хотел плакать и смеяться. Смешанные ощущения. И я думаю, что кто-то из его окружения подписался, дочь или коллега», — добавил мальчик.

1 сентября Путин провел встречу со школьниками в рамках марафона «Новое знание». Мероприятие проходило в детском центре «Океан» во Владивостоке. В ходе этой же встречи Сотнич попросил Путина, чтобы тот подписался на его YouTube-канал. Другой ученик поправил президента в вопросе про Северную войну. Путин поблагодарил его за это.