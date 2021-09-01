Путин рассказал школьникам о проблемах с ГМО

Президент России Владимир Путин во время встречи со школьниками в рамках марафона «Новое знание» заявил о недопустимости широкого применения генно-модифицированных (ГМО) продуктов в России. По его словам, главное, чтобы такая еда не попадала на стол людям, передает ТАСС.
Основной проблемой, как рассказал глава государства, остается слабая изученность отдаленных последствий для здоровья от применения таких продуктов. В связи с этим Россия пока не готова пойти по пути Северной Америки, где активно выращивают модифицированные бобовые, сою, кукурузу, которые идут на корм скоту, а позднее его мясо попадает в продукты.
При этом Путин указал, что ограничений для работы с ГМО в научных целях нет. Изучать его влияние и развивать технологии необходимо, чтобы применять полученные наработки в медицине, сельском хозяйстве и других сферах деятельности.
Запрет на выращивание ГМО-растений и ввоза в страну генно-модифицированных семян действует в России с 2016 года. Исключение сделано для продукции, которая прошла процедуру государственной регистрации.
С начала этого года Россельхознадзор также начал запрещать ввоз в страну кормов для домашних животных с ГМО. Организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предупредила, что такая ситуация приведет к банкротству многих предприятий отрасли, а новые ограничения противоречат самой идее запрета. Подавляющая часть такой продукции предназначена для кошек и собак, которых не употребляет в пищу человек.
Генетически модифицированным называется организм, измененный с помощью методов генной инженерии таким образом, какой был бы невозможен естественным путем. Степень регулирования таких организмов различается в зависимости от страны.