Путин рассказал школьникам о проблемах с ГМО

Президент России Владимир Путин во время встречи со школьниками в рамках марафона «Новое знание» заявил о недопустимости широкого применения генно-модифицированных (ГМО) продуктов в России. По его словам, главное, чтобы такая еда не попадала на стол людям, передает ТАСС.

Основной проблемой, как рассказал глава государства, остается слабая изученность отдаленных последствий для здоровья от применения таких продуктов. В связи с этим Россия пока не готова пойти по пути Северной Америки, где активно выращивают модифицированные бобовые, сою, кукурузу, которые идут на корм скоту, а позднее его мясо попадает в продукты.

Материалы по теме Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно? На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

При этом Путин указал, что ограничений для работы с ГМО в научных целях нет. Изучать его влияние и развивать технологии необходимо, чтобы применять полученные наработки в медицине, сельском хозяйстве и других сферах деятельности.

Запрет на выращивание ГМО-растений и ввоза в страну генно-модифицированных семян действует в России с 2016 года. Исключение сделано для продукции, которая прошла процедуру государственной регистрации.

С начала этого года Россельхознадзор также начал запрещать ввоз в страну кормов для домашних животных с ГМО. Организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предупредила, что такая ситуация приведет к банкротству многих предприятий отрасли, а новые ограничения противоречат самой идее запрета. Подавляющая часть такой продукции предназначена для кошек и собак, которых не употребляет в пищу человек.

Генетически модифицированным называется организм, измененный с помощью методов генной инженерии таким образом, какой был бы невозможен естественным путем. Степень регулирования таких организмов различается в зависимости от страны.