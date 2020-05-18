Минсельхоз отказался запретить ввоз ГМО в Россию

В Министерстве сельского хозяйства России отказали губернаторам в запрете ввоза в страну сои с ГМО. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Авторы обращения указывали на риски для местного производства и здоровья россиян и просили отменить постановление правительства. Упростить доступ генно-модифицированной сои и шрота (продукт ее переработки) в Россию до 1 января 2021 года власти решили в апреле.

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В 2016 году президент страны Владимир Путин запретил ввоз в Россию и выращивание на ее территории семян растений, которые изменены с помощью методов генной инженерии. Исключение сделано для продукции, которая прошла процедуру государственной регистрации.

Однако сою и шрот разрешили ввозить без такой регистрации, для импорта достаточно будет подтверждения безопасности со стороны Россельхознадзора. В Минсельхозе указали, что постановление поможет сдержать цены на мясо и поддержит животноводов.

Однако губернаторы Калининградской, Белгородской, Курской и Липецкой областей обратились к правительству с просьбой пересмотреть позицию. Они считают, что решение откроет доступ на российский рынок крупнейшим американским корпорациям, а те, в свою очередь, начнут демпинговать. Такая ситуация поставит под угрозу российские проекты по производству сои и продовольственной безопасности страны в целом. Также авторы обращения напомнили, что влияние ГМО-продуктов на человека до конца не изучено.

Ведомство оценило предложение и постановило, что оснований для изменения позиции правительства нет, а отказ ввозить сою с ГМО чреват серьезными проблемами в животноводческой отрасли.

Ранее сообщалось, что испанские фермеры и скотоводы на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса попросили Россию отменить эмбарго и возобновить экспорт испанских сельхозпродуктов.

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