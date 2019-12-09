Экологически чистые продукты сделают доступнее для россиян

В России созданы стандарты для экологически чистых продуктов питания, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Их разработкой занимался Росстандарт, а произведенная с соблюдением норм продукция будет отличаться от органической.

По данным издания, Росстандарт разработал шесть новых стандартов. Четыре из них относятся к правилам производства продуктов питания: без использования ГМО, ионизирующего излучения, ультрафиолетовых лучей, а также с обязательным обособленным производством. Еще два касаются удобрений, которые могут быть использованы при производстве: должны быть соблюдены нормы по примесям тяжелых металлов.

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Отмечается, что новый вид продукции будет называться «с улучшенными экологическими характеристиками». При этом он будет отличаться от органических продуктов питания (закон о них вступит в силу с 1 января), главное требование к которым — отсутствие любых удобрений и пестицидов при производстве. В случае с продукцией «с улучшенными характеристиками» их использование допускается, но они должны быть высококачественными.

Ожидается, что именно допустимость использования пестицидов и удобрений должна сделать конечные продукты питания более доступными для потребителей по сравнению с органическими. Однако это обстоятельство может сыграть против производителей, отмечают опрошенные изданием эксперты, — покупателям станет сложнее ориентироваться в видах здоровой пищи. Как результат, доверие к качеству продукции может быть поставлено под сомнение, а продажи более сложной в производстве органической продукции могут упасть.

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