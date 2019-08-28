Россиян задумали лишить здоровых продуктов

Импортные органические продукты могут исчезнуть с российских прилавков, а поставщикам и ретейлерам грозят «миллиардные убытки», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву.

По данным газеты, к таким последствиям может привести выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года. В частности, в соответствии с законом все продукты с надписью «органический» должны иметь российские сертификаты.

Сейчас такая продукция имеет международные сертификаты, выданные в основном в Евросоюзе, но с 1 января она станет нелегитимной и должна быть отозвана из оборота. По словам Поповичева, это приведет к значительным издержкам всех звеньев товаропроводящей сети.

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При этом отмечается, что сертифицировать импортную продукцию на соответствие российским требованиям почти невозможно из-за неготовности механизмов — в стране работает только один аккредитованный орган сертификации, и его возможности ограниченны. Кроме того, подзаконные акты, которые регулируют порядок процедуры, до сих пор не приняты.

В письме «Русбренда» также говорится, что формат упаковки заказывается не менее чем за полгода, а процесс маркировки уже выпущенных продуктов достаточно трудоемкий и требует существенных затрат. В связи с этим Патрушева просят организовать экстренное совещание для поиска решений по этому вопросу.

Система сертификации органической продукции начнет работать в России с 2020 года. После этого производители больше не смогут называть свои товары «органик» в маркетинговых целях.

В странах Европы и США пометка «био» или «органик» означает, что продукция производилась без использования химикатов, пестицидов, гербицидов, антибиотиков и определенных средств защиты растений. В России до последнего времени законы не определяли, что является «био» или «органик» продукцией, поэтому производители просто использовали такие пометки для привлечения внимания потребителей.

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