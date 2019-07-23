Производителей заставят доказывать органичность продукции

Система сертификации органической продукции начнет работать в России с 1 января 2020 года. После этого производители больше не смогут называть свои товары «органик» в маркетинговых целях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Роскачества Максима Протасова.

В странах Европы и США пометка «био» или «органик» означает, что продукция производилась без использования химикатов, пестицидов, гербицидов, антибиотиков и определенных средств защиты растений. В России до последнего времени законы не определяли, что является «био» или «органик» продукцией, поэтому производители просто использовали такие пометки для привлечения внимания потребителей.

Как отметил Протасов, теперь в России принят закон об органическом земледелии, на базе Роскачества появился Центр компетенции в органическом производстве. «В России выбран термин "органик", а не "био" для обозначения органически чистой продукции, которая получила соответствующий сертификат. Эта система заработает с 1 января 2020 года», — сказал чиновник. В дальнейшем Роскачество хочет регламентировать применение компаниями и пометки «био» на упаковке.

По его словам, теперь перед страной строит задача добиться признания отечественных сертификатов во всем мире, поскольку это даст возможность российским сельскохозяйственникам развивать экспорт. Это, в свою очередь, соответствует задачам нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

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