Путин задумал завоевать зарубежный рынок продуктов

В России должен появиться производитель экологически чистых продуктов питания, продукция которого будет ориентирована на экспорт, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

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«Наше естественное преимущество (я думаю, что все с этим согласятся) — это огромные природные возможности, их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции», — сказал Путин.

Созданием бренда он поручил заняться правительству. По словам главы государства, в создании продуктов должны использоваться только безопасные для здоровья технологии, что должно быть подтверждено.

«На внешнем [рынке] пойдет все влет, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей», — заключил Путин.

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