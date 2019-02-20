Путин задумал завоевать зарубежный рынок продуктов

В России должен появиться производитель экологически чистых продуктов питания, продукция которого будет ориентирована на экспорт, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Наше естественное преимущество (я думаю, что все с этим согласятся) — это огромные природные возможности, их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции», — сказал Путин.
Созданием бренда он поручил заняться правительству. По словам главы государства, в создании продуктов должны использоваться только безопасные для здоровья технологии, что должно быть подтверждено.
«На внешнем [рынке] пойдет все влет, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей», — заключил Путин.