Раскрыт рацион питания россиян

В рационе питания россиян преобладают хлеб, хлебобулочные изделия и растительные масла. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте во вторник, 3 декабря.

По данным социологов, не реже двух раз в неделю эти продукты употребляет по 91 процент россиян. Еще 87 процентов опрошенных в указанный период также употребляют в пищу свежие овощи и молоко, 81 процент — молочные продукты, еще столько же — крупы и макаронные изделия.

Кроме того, 56 процентов респондентов несколько раз в неделю едят сладкое. С той же периодичностью употребляют в пищу колбасу и мясные изделия еще 56 процентов, 29 процентов — свежую или замороженную рыбу, 27 процентов — рыбные или мясные полуфабрикаты.

Правильным свое питание считает 48 процентов опрошенных. Отмечается, что чаще всего об этом заявляли люди в возрасте от 45 до 59 лет (52 процента). Неправильным свое питание сочли в основном россияне в возрасте от 25 до 34 лет (56 процентов).

Под правильным питанием россияне понимают отказ от вредной пищи (43 процента), принятие пищи небольшими порциями 4-5 раз в день (35 процентов) и потребление только органических продуктов (33 процента). Полезные продукты для большинства опрошенных — это, в первую очередь, продукты без ГМО (45 процентов), агрохимикатов или пестицидов (26 процентов) и промышленных трансжиров (21 процент).

«Сегодня можно говорить о том, что комплекс реализуемых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, сформировал в обществе соответствующий запрос. Расширяется ядро мотивированных сторонников этого стиля жизни, все больше насыщается данной повесткой информационное поле», — считает директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Опрос проводился с 26 по 27 сентября 2019 года. В нем приняло участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

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