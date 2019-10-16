Россиян поучили правильно питаться на работе

Работающим россиянам посоветовали не заменять полноценный обед перекусами, потому что это может привести к появлению лишнего веса. Об этом заявили эксперты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) в беседе с RT.

Кроме того, отмечается, что длительные перерывы между приемами пищи представляют стресс для организма — они должны быть не дольше трех часов.

«Отсутствие пищи в желудке в этот момент приводит к сокращению его стенок и появлению голодных болей, а соляная кислота, которая выделяется при этом, раздражает слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывая развитие язвенной болезни, гастрита и дуоденита», — уточнили эксперты. Если выделить время на полноценный обед в рабочее время не получается, то рекомендуется приносить еду с собой.

Для быстрого перекуса лучше выбирать фрукты, сухофрукты, орехи, небольшое количество горького шоколада или овощи. Последние, по словам экспертов, не влияют на вес. Вместе с тем потребление жирной пищи в условиях офисной работы с низким уровнем физической активности может привести к ожирению, предостерегли в ФИЦ.

Школьникам, в свою очередь, необходимы как завтрак, обед и ужин, так и два перекуса. Кроме того, в Роспотребнадзоре отмечали, что основные приемы пищи должны занимать не менее 20 минут, а вторые завтраки и полдники — не менее 10. Одной из главных ошибок в вопросах питания детей эксперты сочли отказ от завтрака.

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