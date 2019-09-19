Россиянам раскрыли секрет сбалансированного завтрака

В сбалансированный завтрак должны входить блюда из круп — это обязательный элемент ежедневного рациона человека. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

По ее словам, крупы «наполняют желудок и дают ощущение насыщения в течение достаточно долгого времени». Это позволяет не переедать вечером.

Кроме того, по мнению Драпкиной, после 20:00 лучше вообще не есть. В случае, если преодолеть чувство голода не получается, можно съесть что-нибудь из овощей, фруктов или молочных продуктов.

Также Драпкина посоветовала питаться часто и маленькими порциями, чтобы «организм не бил тревогу, когда он недополучает еду».

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей национального проекта «Демография», согласно которому с 2019 года в России начнет внедряться система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, будут создаваться современные испытательные лабораторные центры по вопросам здорового питания. Общий объем финансирования национального проекта — 3105,2 миллиарда рублей.

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