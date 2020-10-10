В Аргентине официально разрешили выращивать ГМО-пшеницу

Правительство Аргентины разрешило выращивать в коммерческих целях генетически модифицированную пшеницу с устойчивостью к засухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Официальный бюллетень Аргентинской Республики».

При этом в указе подчеркивается, что начать продавать ГМО-пшеницу можно будет лишь после того, как Бразилия — основной рынок сбыта для Аргентины — одобрит импорт.

Таким образом, Аргентина стала первой страной в мире, где разрешили коммерческое производство ГМО-пшеницы.

В конце сентября сообщалось, что российский урожай пшеницы в 2020 году стал вторым после рекордного урожая в 2017 году. Так, три года назад на полях собрали 86 миллионов тонн пшеницы, а в 2020 — 82,9 миллиона тонн.