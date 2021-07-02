В России попросили отменить запрет на ввоз кормов для домашних животных

«Опора России» попросила отменить в стране запрет на ввоз кормов для домашних животных, который ввели из-за невозможности контролировать содержание ГМО в продукции. Соответствующее письмо объединение направило вице-премьеру Виктории Абрамченко, сообщает газета «Известия».

Корма для домашних животных призывают выделить в отдельную сферу. В противном случае запреты могут обернуться банкротством отрасли, а потенциальные убытки оцениваются в десятки миллионов рублей. Сейчас в сфере, которая занимается импортом этих товаров, работает несколько тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.

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Запрет грозит ростом безработицы в отрасли и монополизацией рынка более крупными игроками. «Впрочем, проблемы возникнут и у последних, так как продажи через специализированные зоомагазины у них занимают до 30 процентов оборота», — прокомментировал глава «Опоры России».

Запрет на импорт зоокормов постепенно вводит Россельхознадзор. В ведомстве установили, что там есть незарегистрированные генно-модифицированные компоненты. Под запрет уже попала продукция из Нидерландов, США, Испании, Германии и Литвы. Дело в том, что кошки и собаки относятся к так называемым непродуктивным видам животных, то есть их мясо не идет на пищу.

Однако с 2021 года изменился принцип, которым руководствуется Россельхознадзор при запрете импорта. Теперь если ГМО нашли в кормах для продуктивных животных (домашнего скота), то под запрет попадает продукция всех производителей страны. Иными словами, понятия кормов для продуктивных и домашних животных по российским законам не разделяются.

Как говорили в Союзе предприятий зообизнеса, такая тенденция не только создает риски для здоровья питомцев, но также может привести к росту цен и банкротству зоомагазинов и ветеринарных клиник.