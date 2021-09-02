Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в полупрозрачном костюме

Министр культуры Крыма Арина Новосельская пришла на школьную линейку в откровенном наряде и вызвала возмущение у родителей учеников симферопольской школы-лицея имени Макаренко. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На размещенных в сети фотографиях Новосельская поздравляет школьников с Днем знаний 1 сентября. Для мероприятия она выбрала белый брючный костюм из полупрозрачной ткани с кружевом.

Родители учащихся лицея раскритиковали неподобающий внешний вид чиновницы. По их мнению, она нарушила регламент делового дресс-кода, а ее наряд не соответствует статусу учебного заведения.

Многие также посетовали, что мальчикам запрещено носить в школу джинсы, а девочкам — ходить с распущенными волосами. «Значит, учителя молодые не имеют права на пляже делать фото в купальниках и выставлять их в сеть, а эта… Без стыда и совести появляется в школе в таком прикиде», — добавил отец одного из учеников Андрей Сомов.

Кроме того, некоторые предположили, что стоимость костюма Новосельской превышает ее зарплату. Однако, по информации издания, в конце августа аналогичный наряд «известного молодежного европейского бренда» продавался со скидкой за 10 тысяч рублей.

В сентябре депутат Госдумы Виталий Милонов предложил российским чиновникам отказаться от брендовых костюмов в пользу сюртуков. По его мнению, переодевшись из привычного костюма в предмет гардероба в стиле XIX века, чиновник начнет вести себя в соответствии со своим статусом, а также станет символом доверия и власти.