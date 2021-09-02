Глюкоза снялась в купальнике с глубоким декольте в новом клипе

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поделилась откровенным отрывком из нового клипа на песню «Пино колада». Ролик появился на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость опубликовала видео, в котором она позирует в бассейне, лежа на надувном матрасе в виде красных губ. Знаменитость засняли в слитном купальнике желтого цвета с глубоким декольте. Волосы певицы собраны в пучок, а на губы нанесена яркая помада. Ее образ дополнило украшение, которая она надела поверх купального костюма.

В описании к посту Глюкоза объявила, что клип появится в сети 3 сентября. Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Божественная», «Огонь», «Королева», «Секси ножки», «Стоит ли в очередной раз говорить о том насколько Наташа горяча?», «Просто лучшая», «Выглядишь потрясающе», — высказывались поклонники.

Ранее в августе Глюкоза вновь поделилась откровенными фотографиями с отдыха и вывела из себя поклонников. Певица показала кадр из Испании, на котором она позирует на фоне скалы в слитном купальнике оранжевого цвета, оформленном вырезами по бокам и глубоким декольте. «Виды выкладываешь, как будто эскортница», — критиковали комментаторы.