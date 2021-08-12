Новая фотография Глюкозы в купальнике вывела из себя ее подписчиков

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вновь поделилась откровенными фотографиями с отдыха и вывела из себя фанатов. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

35-летняя певица опубликовала кадр из Испании, на котором она позирует на фоне скалы. На размещенном изображении знаменитость запечатлена в слитном купальнике оранжевого цвета, оформленном вырезами по бокам и глубоким декольте. Ее сфотографировали с распущенными волосами без макияжа.

«В августе у меня всегда легкая тоска. Последний месяц лета, а я только начала отдыхать», — пожаловалась Глюкоза в описании к посту, который набрал почти 52 тысячи лайков. Подписчики не оценили новую публикацию звезды, о чем принялись писать в комментариях. «Только это вы и умеете», «От тоски надо полуголой выставляться», «Виды выкладываешь, как будто эскортница», «Осталось только голой сняться», «Глюкоза раззадорилась», — высказались они.

В августе другой снимок в откровенном образе вызвал споры среди поклонников Глюкозы. Она снялась у бассейна в слитном купальном костюме розового цвета с черными шнурками, который частично оголяет ее грудь, спину и ягодицы. «Что за купальник? Что подумает дочь?» — писали комментаторы, в то время как другие восхищались ее фигурой.