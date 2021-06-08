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Глюкозу раскритиковали в сети за неуместный наряд на «Вечернем Урганте»

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Фото: @glukozamusic

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, появилась на передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале в облегающем костюме и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети снимке 35-летняя знаменитость стоит с ведущим передачи Иваном Ургантом. На ней — белый корсетный топ с открытыми плечами и декольте, легинсы с полосками синего, коричневого, оранжевого, зеленого и черного цветов, а также черные босоножки на каблуках. Публикация набрала более 20 тысяч лайков.

Подписчики сочли наряд певицы вульгарным и принялись писать об этом в комментариях. «Извините, Наташа, но ваш наряд выглядит неуместно и глупо», «Так можно в люди выходить?», «Костюм для спорта, а не для Первого канала», «Ну зачем же она так вульгарно и безвкусно?», «Четвертый десяток, а оделась как малолетняя тиктокерша», «Жесть. Просто отвратительно», — высказывались они.

В мае Глюкоза вышла в свет в оголяющем грудь платье как у американской актрисы Меган Фокс. На размещенном в соцсетях кадре 34-летняя певица одета в черное платье в виде боди с частично оголяющими грудь и талию разрезами, а также юбкой из полупрозрачного материала. Известно, что стоимость наряда бренда Mugler составляет 124 тысячи рублей.

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