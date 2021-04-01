Иван Ургант поделился снимком без штанов и рассмешил поклонников

Ведущий Первого канала Иван Ургант поделился снимком, на котором он запечатлен без штанов, и рассмешил подписчиков. Соответствующий кадр появился на его странице в Instagram.

На размещенном в сети фото 42-летний шоумен стоит в белой рубашке, бордовом галстуке в полоску, широких оранжевых семейных трусах и белых носках на фоне драпировки в интерьере квартиры. «Так и снимаем», — подписал он пост, который за час набрал почти 60 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид и чувство юмора Урганта и принялись шутить в комментариях. «Видимо, уже многое сняли. Как минимум брюки», «Мы так уже год работаем», «Отличная униформа», «Огонь! В таком виде не только первого апреля, но и всегда!», «Элегантно!» — высказывались они.

22 марта стало известно, что Иван Ургант заразился коронавирусом. «Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи», — написал он на своей странице в социальной сети. В комментариях поклонники развлекательного шоу «Вечерний Ургант» пожелали ведущему скорейшего выздоровления.