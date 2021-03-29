Плюс-сайз-модель призналась в отказе от нижнего белья и штанов во время пандемии

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм рассказала о том, как пандемия коронавируса повлияла на ее стиль. Интервью появилось на сайте Oprah Daily.

По словам 33-летней знаменитости, до пандемии ей нравилось каждый день примерять новые образы, несмотря на беременность. Однако после рождения сына Айзека (Isaac) Грэм задумалась о комфорте и функциональности одежды, а также отказалась от нижнего белья. Так, она полюбила носить рубашки оверсайз и спортивные костюмы разных цветов.

«В большинстве случаев я даже не одевалась по утрам. (...) Вам бы повезло, если бы во время звонка на мне был бюстгальтер. Я от него отвыкла, ведь в любой момент мне нужно было накормить Исаака. (...) Люди на другом конце также не видели, что я сижу без штанов», — призналась модель.

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Она также добавила, что позировала во время съемки для обложки журнала WSJ Magazine без брюк в объемном свитере и бюстгальтере. «Я чувствовал себя очень стильно. Но могла бы я надеть такой наряд для фотосессии до пандемии? Вероятнее всего, нет», — подчеркнула знаменитость.

Согласно материалу, через некоторое время модели надоели исключительно спортивные вещи, и она стала чаще носить джинсы. Также знаменитость стала экспериментировать с мешковатой одеждой, дополняя свои образы аксессуарами, чтобы выглядеть стильно.

В декабре 2020 года Эшли Грэм и другие плюс-сайз-модели попозировали в шубах на голое тело для модного журнала Vogue. На черно-белом фото знаменитость позирует вместе с плюс-сайз-манекенщицами Альвой Клэр, Джилл Кортлив и Паломой Эльсессер. Женщины запечатлены в трусах и различной верхней одежде.