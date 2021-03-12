Стала известна причина появления кровавых подтеков на спине популярной модели

Поклонники раскрыли причины появления кровавых подтеков на спине популярной американской плюс-сайз-модели и активистки бодипозитива Эшли Грэм. Информация появилась в ее Instagram-аккаунте.

33-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором показала множество синяков на спине, плечах и шее. Ее запечатлели в светлых спортивных штанах и черном бюстгальтере без бретелей перед зеркалом. При этом сама манекенщица не пояснила, почему ее тело покрыто кровоподтеками.

Подписчики модели, в свою очередь, принялись выражать свое беспокойство о ее состоянии в комментариях под постом, которым набрал 445 тысяч лайков. «Что случилось с твоей спиной?», «Эшли, ты в порядке?», «Что произошло? Почему твоя спина покрыта синяками?» — писали фанаты.

В то же время другие пользователи объяснили, что Грэм сделала традиционный китайский массаж «гуаша», во время которого мастер воздействует на мыщцы скребущими движениями в разном темпе и с разной силой воздействия. Отмечается, что несмотря на безболезненность процедуры, после нее часто появляются кровоподтеки и синяки.

«Это один из самых простых способов улучшить микроциркуляцию (комплекс обмена и транспорта жидкости в тканях — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнула звездный косметолог Ада Оои (Ada Ooi), которая сотрудничала с такими знаменитостями, как Леди Гага и Элли Голдинг.

Ранее в декабре 2020 года Эшли Грэм снялась в снегу в прозрачном топе и удивила фанатов. Она снялась в зимнем костюме зелено-оранжевой расцветки. На большинстве снимков она спустила пуховик с плеч и попозировала в сером прозрачном топе, под которым виден ее бюстгальтер.