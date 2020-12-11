Модель показала скотч на груди во время откровенной съемки и рассмешила фанатов

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала бекстейдж откровенной фотосессии и развеселила подписчиков. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети коротком ролике 32-летняя знаменитость позирует в полупрозрачном белье и черной меховой шубе с контрастным воротником. При этом на кадрах она распахивает верхнюю одежду и демонстрирует приклеенный к обнаженной груди скотч для фиксации. Публикация набрала больше 319 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид и чувство юмора модели в комментариях. «Это разоблачение — бесценно! Люди даже не подозревают, как много приспособлений используется для того, чтобы кадр вышел идеальным», «Люблю тебя за искренность и реалистичность», «Королева!», «Ты такая забавная!», «Выглядишь очень горячо», — писали они.

Ранее в декабре Эшли Грэм и другие плюс-сайз-модели попозировали в шубах на голое тело для журнала Vogue. На черно-белом фото знаменитость позирует вместе с плюс-сайз-манекенщицами Альвой Клэр, Джилл Кортлив и Паломой Эльсессер. Женщины запечатлены в трусах и различной верхней одежде.