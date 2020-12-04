Небритые подмышки полуобнаженной плюс-сайз-модели на видео вызвали споры в сети

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм опубликовала в соцсетях откровенное видео и подверглась критике в сети. Ролик появился на ее странице в Instagram.

На кадрах 32-летняя знаменитость позирует полуобнаженной в душевой кабинке, прикрыв части тела серым полотенцем. Она нанесла на тело скраб и рассказала о том, что ей нравится устраивать себе спа-процедуры дома. При этом во время действий Грэм было видно, что у нее небритые подмышки.

Публикация набрала больше 50 тысяч лайков и вызвала споры среди поклонников модели. Так, одни пользователи обругали ее внешний вид. «Пожалуйста, побрей подмышки», «Да пошла ты, волосатая Эшли», «Почему ты не побрилась?», «Для меня бритье подмышек входит в понятие хорошей гигиены», — возмущались они.

Другие, напротив, оценили естественную красоту звезды. «Ты такая красивая, естественная и уверенная в себе! Мне нравится смотреть твои видео», «Рада видеть волосатые подмышки!», «Ты очаровательна», «Продолжай сиять, прекрасная душа», «Идеальная!» — высказывались фанаты.

В сентябре женщина дала отпор высмеивающим ее небритые подмышки подписчикам. Австралийский сексолог и блогерша Надя Бокоуди регулярно демонстрирует подписчикам растительность на своем теле с целью доказать, что женщины намного чаще подвергаются общественной критике, чем мужчины. Тех, кто не разделяет ее позицию, она попросила отписаться от нее в соцсетях.