Дочь Мадонны в мини-платье показала небритые подмышки на фото с матерью

Внешний вид дочери американской поп-исполнительницы Мадонны Леон Лурдес на их совместном фото озадачил пользователей сети. Соответствующий кадр появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На размещенном снимке мать и дочь сняли в обнимку во время празднования 62-летия Мадонны на Ямайке. 23-летняя модель попала в кадр в голубом мини-платье без рукавов и с небритыми подмышками.

Поклонники поп-исполнительницы принялись обсуждать внешний вид ее дочери в комментариях. «С днем рождения! Мне нравятся снимки и наряд Лолы (за исключением волосатых подмышек)», «Мадонна, что случилось с подмышками твоей дочери?», «Лурдес следует побриться», «Боже, волосатые подмышки!» — высказывались они.

В июле Леон Лурдес попала в объектив папарацци без белья и с небритыми подмышками. Модель запечатлели на улицах Нью-Йорка в лиловом кроп-топе без бюстгальтера, коротких шортах и кроссовках. На одном из размещенных фото она подняла руки и продемонстрировала небритые подмышки, чем вызвала критику пользователей сети в свой адрес.