61-летнюю Мадонну пристыдили за фото топлес

Американская певица Мадонна поделилась селфи, на котором она запечатлена без бюстгальтера, и возмутила фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 61-летняя исполнительница позирует топлес в черных трусах и панаме в тон. Она стоит, опираясь на костыль, и прикрывает грудь руками. «У каждого есть костыль...» — подписала она пост, набравший больше 500 тысяч лайков.

Подписчики пристыдили знаменитость за чересчур откровенный снимок. «Мадонна, оденься уже. Ты слишком взрослая для того, чтобы творить такую чертовщину, серьезно», «Дешевка, дешевка, дешевка», «Ты уже старовата для этого. Имей совесть», «Что за бред. Взрослая женщина. И так фоткаться», — критиковали они в комментариях.

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Тем не менее некоторые фанаты выразили ей свое восхищение. «Не слушай ненавистников. Выглядишь потрясающе!», «Твое тело такое горячее», «Вот причина, по которой я люблю тебя с 1986 года. Твои уверенность, честность и верность себе. Самая сильная женщина на планете!», «Почему ты такая прекрасная?» — писали они.

Это не первый раз, когда Мадонна делится откровенными снимками. В мае она опубликовала селфи в белье после слухов о пластике ягодиц. На фото певица продемонстрировала ягодицы, позируя в комплекте нижнего белья и прозрачных капроновых колготках. В посте она пояснила, что проходит курс восстановительного лечения после операции на колено.

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