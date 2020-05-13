Мадонна поделилась селфи в белье после слухов о пластике ягодиц

Американская певица Мадонна поделилась откровенными селфи в нижнем белье после распространившихся в СМИ слухов о пластике ягодиц. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных кадров знаменитость позирует в комплекте нижнего белья и прозрачных капроновых колготках, демонстрируя ягодицы. В посте Мадонна пояснила, что проходит курс восстановительного лечения после операции на колено. «Я бы прыгала вверх и вниз, если бы могла после восьми месяцев боли! Пожелайте мне удачи!» — пояснила она.

Известно, что из-за удаления хряща 61-летней исполнительнице пришлось отменить несколько концертов в рамках тура Madame X.

По информации издания Daily Mail, в январе 2019 года появились слухи о том, что Мадонна перенесла пластическую операцию по увеличению ягодиц. Кадры с ее выступления в нью-йоркском баре Stonewall Inn в канун Нового года широко обсуждались фанатами из-за чересчур объемных форм исполнительницы. Однако сама Мадонна никак это не прокомментировала.

Ранее в марте Мадонна упала на сцене и расплакалась во время выступления в Париже. На протяжении последних месяцев она страдала из-за травм бедра и колена. «Если бы только колени не подвернулись, связки не порвались, ничего бы не заболело и слезы не потекли бы из глаз», — прокомментировала она ситуацию в своем Instagram-аккаунте.

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