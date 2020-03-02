Во время выступления в Париже американская поп-певица Мадонна рухнула на сцене и расплакалась. Об этом сообщает издание The Sun.

Уточняется, что во время шоу артистка упала со стула. На протяжении последних месяцев она страдала из-за травм бедра и колена, в связи с чем ранее ей пришлось отменить несколько концертов в рамках тура Madame X.

После выступления Мадонна прокомментировала случившееся в своем Instagram-аккаунте. «Если бы только колени не подвернулись, хрящ не порвался, ничего бы не заболело и слезы не потекли из глаз. Но, слава богу, это всегда происходит и напоминает о том, что все мы люди», — написала исполнительница.

Она сравнила себя со сломанной куклой, скрепленной скотчем и клеем, и призналась, что ей необходимо отдохнуть в течение нескольких дней.

В декабре стало известно, что Мадонна начала встречаться с танцором Ахламаликом Уильямсом. Новый возлюбленный оказался моложе певицы на 36 лет. 61-летнюю звезду сфотографировали с 25-летним избранником во время их совместного отдыха в одном из отелей в Майами.

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