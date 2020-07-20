17-летняя дочь популярной актрисы попозировала в платье без белья

Популярная актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась фотографией своей дочери в платье на голое тело и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети снимке запечатлена 17-летняя Кэрис Дуглас. Она позирует в белом шелковом платье без нижнего белья на фоне природы. «Моя девочка в саду», — подписала 50-летняя знаменитость пост, который набрал 135 тысяч лайков.

Фанаты актрисы поразились ее сходству с дочерью. «Я подумала, что это ты. Красотка!», «Такая же прекрасная, как и ее мама», «Она выглядит прямо как ты», «Вау, она потрясающая!», «Твоя мини-версия. Невероятно!» — комментировали они.

В июле дочь Мадонны попала в объектив папарацци без белья и с небритыми подмышками. Модель Леон Лурдес запечатлели на улицах Нью-Йорка в лиловом кроп-топе без бюстгальтера, коротких шортах и кроссовках. На одном из размещенных фото она подняла руки и продемонстрировала небритые подмышки, чем вызвала критику пользователей сети в свой адрес.