Дочь Трампа засняли на улице в наряде за тысячи долларов и обругали в сети

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка появилась на публике в дорогостоящем наряде и подверглась критике со стороны пользователей сети. Ее фотографии публикует Daily Mail.

Американскую бизнесвумен засняли на улице Вашингтона в блузке с пышными рукавами и юбке длины макси с ремнем белого цвета. Стоимость наряда лондонского дизайнера Emilia Wickstead составляет 2065 долларов (146 тысяч рублей). Из аксессуаров на ней — золотая цепь.

Фото опубликовано @ivankatrumplooks

38-летняя Трамп также надела маску в тон образа и босоножки на высоком каблуке, а в руках она держит кожаную сумку Chanel за 4700 долларов (332 тысячи рублей).

Читатели издания обругали внешний вид дочери президента в комментариях под размещенными снимками. «Деньги не могут купить вкус», «Интересно, сколько у нее вообще нарядов? Я думаю, 700», «Теперь понятно, куда уходят наши деньги, когда мы платим налоги, — на ее дорогие вещи», «Что за прокладка у нее на лице?», «Даже в такое время она пытается показать свой достаток нарядами за такую сумму. Отвратительно» — высказывались пользователи сети.

В мае платье Иванки Трамп высмеяли в сети за схожесть со шторкой для ванны. Папарацци запечатлели ее в белом миди-платье на бретелях марки Lela Rose с принтом в виде желтого цветка. Она также надела защитную маску с похожим рисунком.

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