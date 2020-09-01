Женщина дала отпор высмеивающим ее небритые подмышки подписчикам

Австралийский сексолог дала отпор пользователям, которые высмеивают ее за небритые подмышки, показав их крупным планом на фото. На размещенные на ее странице в Instagram кадры обратили внимание в The Sun.

Блогерша Надя Бокоуди (Nadia Bokody) регулярно демонстрирует подписчикам растительность на своем теле, чтобы доказать, что женщины намного чаще подвергаются общественной критике, чем мужчины. По ее словам, каждый раз после публикации таких кадров от нее отписываются 200-300 человек. Она считает, что такая реакция на небритые подмышки — признак сексизма и двойных стандартов.

«Понятное дело, что пишут такие комментарии именно мужчины. Знайте, что любой мужчина, который стыдит вас за какую-либо часть вашего тела, будь то волосы или что-то еще, — это ненадежный придурок, который не имеет права быть рядом с вами», — заключила она в описании к посту.

Блогерша добавила, что несмотря на постоянную критику со стороны поклонников она будет продолжать делиться фото, на которых запечатлены ее волосатые подмышки. Она также попросила отписаться от нее людей, которые не разделяют ее позицию.

Некоторые подписчики поддержали Бокоуди в комментариях, называя ее фантастической. В то же время один из фанатов призвал остальных прислушаться к ее словам.

В августе внешний вид дочери американской певицы Мадонны Леон Лурдес на их совместном фото удивил пользователей сети. Девушку сфотографировали в голубом мини-платье без рукавов и с небритыми подмышками. Поклонники поп-исполнительницы раскритиковали ее дочь в комментариях за растительность на теле.