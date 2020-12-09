Плюс-сайз-модели попозировали в шубах на голое тело для журнала Vogue

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм стала одной из героинь откровенной фотосессии для итальянской версии журнала Vogue. Серия кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

На первом черно-белом фото 32-летняя знаменитость позирует вместе с плюс-сайз-манекенщицами Альвой Клэр, Джилл Кортлив и Паломой Эльсессер. Женщины запечатлены в трусах и различной верхней одежде — пальто, шубах и куртках, — которые они надели на голое тело. На другом снимке Грэм засняли в обтягивающем трикотажном платье и белых перчатках. При этом она стоит в пакете модного дома Fendi, держа в руке небольшую сумку.

«Какая честь быть частью этой невероятной съемки с этими прекрасными дамами. 21 год я наблюдала, как эта отрасль менялась на моих глазах и я так горжусь, что, находясь в кругу этих трех женщин, я могу думать о будущем поколении, которое будет видеть в нас свое отражение», — подписала она пост, который набрал больше 270 тысяч лайков и больше тысячи восторженных комментариев.

Материалы по теме Соблазн свободы Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться Полное доминирование Тучные девушки прогибают под себя моду, а она и не против

Автором съемки выступил популярный нью-йоркский фотограф Итан Джеймс Грин (Ethan James Green), который неоднократно сотрудничал с Vogue и крупными модными домами.

В октябре Российский Elle прикрыл оригинал снимка обнаженной Эшли Грэм на обложке другим фото. Жительница Перми Татьяна Мерник обратила внимание, что октябрьский номер издания появился в продаже с прямоугольным рисунком-вкладышем в упаковке, который закрывает оголенное тело плюс-сайз-модели.