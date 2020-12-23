Плюс-сайз-модель снялась в снегу в прозрачном топе и удивила фанатов

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в откровенном наряде в снегу и удивила своих поклонников. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

33-летняя манекенщица разместила в соцсети серию фотографий, на которых она запечатлена с распущенными волосами в зимнем костюме зелено-оранжевой расцветки. На большинстве снимков она спустила пуховик с плеч и попзировала в сером прозрачном топе, под которым виден ее бюстгальтер.

Поклонники оценили внешний вид Эшли Грэм и высказались об этом в комментариях. «Какая красивая! Где ты купила этот потрясающий костюм?», «Выглядишь как всегда чудесно», «Надеюсь, ты не замерзла, принцесса», «Как тебе удается носить невзрачную одежду так сексуально», — писали они.

Ранее в декабре Эшли Грэм и другие плюс-сайз-модели попозировали в шубах на голое тело для модного журнала Vogue. На черно-белом фото знаменитость позирует вместе с плюс-сайз-манекенщицами Альвой Клэр, Джилл Кортлив и Паломой Эльсессер. Женщины запечатлены в трусах и различной верхней одежде.