Плюс-сайз-модель вновь покормила ребенка грудью на камеру

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм вновь показала в соцсетях видео, на котором она кормит ребенка грудью. Публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта.

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На кадрах 32-летняя знаменитость снимает себя вблизи, держа на руках девятимесячного Исаака. Модель одета в белый топ, который она спустила, чтобы покормить сына.

В следующей сторис женщина танцует в этом же топе и синих спортивных брюках под новый трек Crazy исполнительницы Келли Роуленд, которую она отметила в посте.

Эшли Грэм и ее супруг, режиссер и кинопродюсер Джастин Эрвин, стали родителями 18 января 2020 года. О событии она сообщила на страничке в социальной сети через три дня.

С тех пор активистка часто публикует кадры с кормлением ребенка, которые вызывают неоднозначную реакцию в соцсетях. Так, в октябре она получила критику, покормив Исаака грудью в общественном месте, а в июне — стала героиней обложки модного журнала Harper’s Bazaar, позируя в такой же позе.