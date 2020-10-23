Плюс-сайз-модель покормила ребенка грудью на камеру в общественном месте

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала в соцсетях фото с обнаженной грудью и вдохновила поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

32-летнюю знаменитость запечатлели в одежде черного цвета: широких брюках, кожаной рубашке, топе и кепке. На размещенном снимке Грэм кормит сына грудью в общественном месте. «Теперь кормление в стоячем положении актуальны для нас. Мой большой мальчик! Он не ходит, но ползает и пытается всюду забираться», — подписала она пост, который набрал 747 тысяч лайков.

Фанаты выразили благодарность модели за подобную публикацию. «Мне нравятся твои фото кормления грудью! Они такие естественные! Продолжай делиться и наслаждайся каждой секундой материнства», «Да! Давайте нормализуем возможность женщин заниматься кормлением свободно и без осуждений», «Моя вдохновляющая королева!», «Какая прекрасная фотография!» — высказывались они в комментариях.

В июне Эшли Грэм покормила ребенка на съемке для модного издания Harper's Bazaar. На фото, размещенном на обложке, она держит сына на руках и кормит его грудью на камеру. Модель запечатлели в поле в белом длинном платье с несколькими вырезами, которые оголяют ее ноги. Грэм также попозировала в светлом бюстгальтере, легинсах и белом халате.