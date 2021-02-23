Дочь Урганта снялась в нижнем белье для рекламы известного бренда одежды

Дочь телеведущего Ивана Урганта, Эрика Куталия, в нижнем белье позировала для рекламы известного бренда одежды Jacquemus. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте бренда.

На снимках Куталия обнимает и целует своего молодого человека. Девушка позирует в нижнем белье, а ее возлюбленный — в джинсах. В рекламной фотосессии также приняли участие однополые пары.

Новая летняя коллекция Jacquemus называется L'AMOUR. Создатели посвятили ее нетрадиционным парам. Снимки для рекламы сделал американский фотограф Том Кнеллер. Только за первые 16 часов публикации в Instagram бренда собрали более 100 тысяч лайков.