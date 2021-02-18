Майли Сайрус снялась в откровенном наряде и подверглась критике в сети

Американская певица Майли Сайрус сфотографировалась в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.



На размещенном в Instagram-сторис кадре 28-летняя исполнительница снялась в кроп-топе голубого цвета с белой надписью и ярко-синих коротких шортах. «К черту это все, позируйте в зеркале!» — подписала она пост.



Поклонники Сайрус обругали ее внешний вид. «Жалкий эгоистичный кусок дерьма», «В ее оголенном животе нет ничего особенного. Естественно, в силу юного возраста на ней не отражается недостаток спорта. А покажи нам свой пресс в 40 или 50 лет, Майли. Ты никого не удивила», «Отвратительная, грязная и непривлекательная», «Еще одна скудно одетая развалина», «Она выглядит так, как будто от нее воняет», — высказывались они.



В январе Майли Сайрус приняла участие в откровенной фотосессии в честь выхода ее нового альбома Plastic Hearts. Звезду засняли лежащей на багажнике автомобиля в мини-шортах и топе фиолетового оттенка, а также высоких ботфортах на каблуках со множеством заклепок. Ее образ дополнили солнцезащитные очки. Позируя на камеру, певица широко раздвинула ноги.

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