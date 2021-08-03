Глюкоза вновь поделилась фото в бикини и вызвала споры в сети

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вновь поделилась откровенной фотографией с отдыха и вызвала споры в сети. Снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 35-летняя знаменитость позирует спиной к камере с распущенными волосами в черном комплекте бикини. Ее запечатлели во время плавания на доске для серфинга. Образ Глюкозы дополнили солнцезащитные очки. «Люблю ловить правильную волну», — подписала она пост, который набрал более 18 тысяч лайков.

Поклонники принялись обсуждать внешний вид певицы в комментариях. Одни раскритиковали ее большое количество фото в полуобнаженном виде. «Задолбала оголяться», «Фото супер, но вашей попы слишком много уже. Когда будут новые песни, клипы?», «Испанский стыд», «Любительница задниц», — писали они.

Другие, напротив, похвалили звезду: «Прелестная Наташа», «Отличное фото», «Блин, молодец ты, конечно, Наташа. Держишь себя в отличной форме!», «Вау, какая красотка!», «Шикарная».

В июле откровенный купальник Глюкозы на фото из отпуска также вызвал споры в сети. На фото она позировала у бассейна в слитном купальном костюме розового цвета с черными шнурками, который частично оголяет ее грудь, спину и ягодицы. «Что за купальник? Что подумает дочь?» — негодовали комментаторы.