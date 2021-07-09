Глюкоза порадовала фанатов снимком в откровенном купальнике

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поделилась фотографией с отдыха и восхитила подписчиков. Снимок появился на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость сфотографировалась на пляже на фоне пальм в слитном купальнике зеленого цвета с анималистичным принтом и глубоким декольте, который помимо груди также оголяет ее ягодицы. На размещенном кадре волосы певицы распущены, а на лицо не нанесен макияж.

«Амазонка. Идеальное состояние! Давно мечтала ощущать на себе только купальник», — подписала Глюкоза пост, который набрал 44 тысячи лайков. Внешний вид звезды на изображении порадовал ее поклонников, о чем они принялись писать в комментариях. «Идеальная фигура», «Обожаю тебя», «Просто красотка», «Секси», «Ты очень красивая», «Словно 20 лет», — высказывались фанаты.

В мае Глюкоза вышла в свет в оголяющем грудь платье как у американской актрисы Меган Фокс. На размещенном в соцсетях кадре 34-летняя певица одета в черное платье в виде боди с частично оголяющими грудь и талию разрезами, а также юбкой из полупрозрачного материала. Известно, что стоимость наряда бренда Mugler составляет 124 тысячи рублей.