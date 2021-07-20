Откровенный купальник Глюкозы на фото из отпуска вызвал споры в сети

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала откровенные снимки с отдыха и вызвала споры среди поклонников. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 35-летняя певица позирует у бассейна в слитном купальном костюме розового цвета с черными шнурками, который частично оголяет ее грудь, спину и ягодицы. Волосы звезды распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. «Когда такое серьезное лицо в бассейне — это значит, что ты в отпуске, но скоро выезжать. Лечу к вам, любимые, и скоро узнаете куда. Смотрите в stories. Обожаю этот город. А пока чил, плавится лед на бархатном теле», — подписала она пост.

Подписчики принялись обсуждать внешний вид Глюкозы в комментариях. Одни раскритиковали ее за чересчур оголенное тело: «Что за купальник? Что подумает дочь?», «И как это… Не впивается, не режет», «Уже бы совсем разделась, хотя, можно сказать, голая, пошло», «Ну и купальник», «Блин, ну что она творит».

Другие, напротив, восхитились стройным телосложением знаменитости. «Фигура идеальная», «Самые аппетитные формы», «Красоточка», «С возрастом все лучше, моложе и моложе», «Как всегда очаровательна!», «Ах, какая женщина», «Шикарная», — хвалили они.

В июне Глюкозу раскритиковали в сети за неуместный наряд на «Вечернем Урганте». На опубликованном фото звезда стоит с ведущим передачи Иваном Ургантом. На ней — белый корсетный топ с открытыми плечами и декольте, легинсы с полосками синего, коричневого, оранжевого, зеленого и черного цветов, а также черные босоножки на каблуках. Подписчики сочли наряд певицы вульгарным.