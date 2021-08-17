Платье Глюкозы с разрезами на бедрах и декольте удивило фанатов

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала фотографии, на которых она запечатлена в откровенном платье, и удивила своих фанатов. Соответсвующий пост появился в ее Instagram-аккаунте во вторник, 17 августа.

На размещенных в соцсети кадрах 35-летняя певица позирует в лиловом облегающем наряде асимметричного кроя во время отдыха в Испании. Платье оформлено глубоким декольте на пуговицах, а также разрезами на бедрах, через прозрачную ткань которых видно ее нижнее белье. Свой образ Глюкоза дополнила розовыми сабо фирмы Crocs, пышной прической и красным маникюром.

Подписчики выразили свое мнение по поводу внешнего вида знаменитости в комментариях под снимком. «Вы — королева смелых нарядов. Вот что значит, когда женщина уверена в себе, она не боится осуждения со стороны», «Наташа, ты такая обалденная», «Глюкоза бессовестная!», «Наташ, вы красотка. Удачи вам!», «Как всегда слишком сексуальна», — высказались они под серией фото, которая с момента публикации набрала более семи тысяч лайков.

Ранее в августе Глюкоза вновь поделилась откровенными фотографиями с отдыха и вывела из себя поклонников. Певица показала кадр из Испании, на котором она позирует на фоне скалы в слитном купальнике оранжевого цвета, оформленном вырезами по бокам и глубоким декольте. «Виды выкладываешь, как будто эскортница», — критиковали комментаторы.