В российском городе родители отправили больного COVID-19 ребенка в школу

В городе Бийске Алтайского края родители отправили больного COVID-19 ребенка в школу. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщают «Бийские новости».

Уточняется, что инцидент произошел в местном общеобразовательном лицее-интернате. Со слов представителей администрации, 1 сентября один из учеников чувствовал недомогание и сдал тест на коронавирус, но родители отправили его на классный час. 2 сентября его не оставили дома, а также отправили на занятия. При этом школьник получил подтверждение о наличии инфекции в организме.

В результате класс в первый же день полным составом отправили на дистанционное обучение и двухнедельный карантин.

Руководство лицея уверено, что вина в случившемся полностью лежит на родителях заболевшего COVID-19 ребенка.

По данным на 2 сентября, в России выявлено еще 18 985 новых случаев коронавируса, 249 из них — в Алтайском крае. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 956 318.