Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России в ближайшее время

Вирусолог Скулачев: ожидается новая волна COVID-19, но не в Москве и Санкт-Петербурге

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев спрогнозировал новую волну COVID-19 в России в ближайшее время. Он рассказал в интервью радио Sputnik, что наибольший рост может произойти в регионах, где нет достаточного уровня коллективного иммунитета.

По его словам, предпосылки для новой волны уже есть, однако не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах.

«В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет. Вот в других регионах, в меньших городах такой серьезной эпидемии не было. Я боюсь, что туда может попасть штамм "дельта" и мы увидим подъем статистики», — сказал Скулачев.

По его словам, рост заболеваемости может быть из-за того, что дети пошли в школы, а студенты в университеты. Кроме того, на заболеваемость влияет похолодание: люди начали меньше проветривать помещения, что приводит к распространению вируса.

22 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность введения локдауна в стране. По ее мнению, на данный момент для подобных ограничений нет никаких оснований. 22 сентября глава ведомства сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России впервые за восемь недель.