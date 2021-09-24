В Роспотребнадзоре назвали новую группу риска по гриппу

Попова завила, что переболевшие COVID-19 вошли в новую группу риска по гриппу в этом году

Люди, перенесшие COVID-19, входят в группу риска по гриппу в этом году. Они должны привиться в первую очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

«Новая группа риска в этом году — это люди, перенесшие коронавирусную инфекцию. А этот вред остаётся с человеком, разные органы и системы поражаются. Этим людям нужно привиться в первую очередь», — сказала глава ведомства, отвечая на вопрос о новых группах риска в этом году.

Ранее Попова заявила, что в 36 регионах России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По словам главного санитарного врача, такой рост наблюдается впервые за восемь недель. «Рост интенсивный. Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25», — заявила Попова. Она призвала обеспечить готовность всех систем для снижения интенсивности нового подъема заболеваемости коронавирусом.