В Роспотребнадзоре рассказали о числе умерших от COVID-19 среди привитых

Глава Роспотребнадзора: из числа умерших от COVID-19 в России практически нет привитых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о числе умерших от COVID-19 в России среди привитых, передает ТАСС.

По словам главного санитарного врача, вакцинированные россияне практически не входят в число умерших от инфекции.

«Из числа ежедневно погибающих в стране привитых от COVID-19 практически нет», — сказала она. «Совершенно обоснованный вывод можно сделать на основе данных о 47 миллионах привитых хотя бы первой дозой, что вакцины российские очень эффективны», — подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что вакцина «защищает от тяжелого течения болезни, от реанимации и от летального исхода».

Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России 22 сентября. Она отметила, что такой рост наблюдается впервые за восемь недель.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Горелов раскрыл прогноз по заболеваемости коронавирусом осенью. Специалисты надеются, что осенняя заболеваемость COVID-19 в этом году будет не такой высокой, как в прошлом, сказал Горелов. «Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики — моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию», — добавил он.

