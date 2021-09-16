В Минздраве рассказали о перерыве между вакцинами от коронавируса и гриппа

Замглавы Минздрава заявил, что в России проверят совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа

В России планируют провести исследования, во время которых совместят вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Об этом рассказал заместитель главы Минздрава России Олег Гриднев. Его слова приводит РИА Новости.

Пока рекомендуется делать перерыв с разницей в месяц между двумя вакцинами, заявил Гриднев. Для того чтобы совместить две вакцины, необходима их повторная проверка на безопасность и эффективность, но в рамках «одновременного введения», подчеркнул замминистра.

«Эти исследования будут в кратчайшее время проведены, и тогда будет принято окончательное решение», — сказал Гриднев.

Ранее ученые из Нидерландов и Германии проверили, может ли ежегодная прививка от гриппа обеспечить перекрестную защиту от COVID-19. Выяснилось, что те, кто вакцинировался от гриппа, на 47 процентов реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50 процентов — во время второй.