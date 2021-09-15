Ученые рассказали об эффективности прививки от гриппа против COVID-19

Ученые из Медицинского центра Университета Радбауд вместе с коллегами из других университетов и научных центров Нидерландов и Германии проверили, может ли ежегодная прививка от гриппа обеспечить перекрестную защиту от COVID-19. Выяснилось, что те, кто сделал прививку от гриппа, на 47 процентов реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50 процентов — во время второй. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные на сервере препринтов medRxiv.

По мнению авторов исследования, такой результат указывает на то, что вакцинация против гриппа в определенной степени защищает от SARS-CoV-2.

Сообщается, что ученые во время первой волны пандемии провели исследование среди сотрудников крупной больницы в Нидерландах и обнаружили, что заболеваемость COVID-19 была намного ниже среди тех, кто получил прививку от гриппа, по сравнению с теми, кто ее не делал — 2,1 против 3,3 процента. Согласно исследованию, риск заболеть COVID-19 у привитых против гриппа был на 47 процентов ниже, чем у непривитых. Во второй волне пандемии эти цифры составили 2,0; 3,9 и 50 процентов соответственно.

Ранее сообщалось, что компания Moderna объявила о разработке единой вакцины, защищающей от COVID-19 и сезонного гриппа. Разработчики вакцины намерены постоянно обновлять ее состав в соответствии с распространенными штаммами.

